El conflicto laboral de los becados en Catamarca que cumplen tareas no docentes en escuelas de Tinogasta alcanzó este viernes los 18 días de medidas de fuerza con el traslado de la protesta al Museo del Sabor, frente a la plaza 25 de Mayo, donde los trabajadores realizan una sentada para exigir estabilidad laboral y recomposición salarial. Los manifestantes apuntaron directamente contra el gobernador Raúl Jalil y la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, ante la falta de respuestas oficiales tras una extensa secuencia de tomas escolares que mantiene suspendidas las clases presenciales.

De acuerdo con los datos expuestos por los propios trabajadores municipales y provinciales involucrados en el reclamo, quienes sostienen el funcionamiento operativo de los establecimientos educativos perciben ingresos cercanos a los 160.000 pesos mensuales. En varios casos, según denunciaron, cumplen funciones bajo esa modalidad precaria desde hace hasta 18 años sin haber accedido a un pase a planta ni a condiciones formales de contratación, una situación que afecta de manera directa el dictado regular de clases y obligó a implementar la virtualidad en las escuelas de la jurisdicción.

La tensión política y gremial se profundizó luego de la visita de funcionarias provinciales de las carteras de Educación y Trabajo a Tinogasta, un encuentro que los manifestantes calificaron como infructuoso al retirarse sin propuestas concretas ni compromisos escritos. A la ausencia de soluciones administrativas se sumaron denuncias por presuntas intimidaciones telefónicas con amenazas de traslados compulsivos hacia destinos alejados de sus domicilios, así como cuestionamientos por el arribo de funcionarios ministeriales acompañados por móviles y efectivos policiales a los edificios tomados.

Reclamos a Raúl Jalil y continuidad del conflicto de becados en Catamarca

En paralelo al reclamo salarial y laboral de los trabajadores becados en Catamarca, padres y tutores de los alumnos afectados manifestaron su inquietud por las dificultades de acceso y continuidad pedagógica que genera la modalidad virtual, reclamando al Gobierno provincial una solución estructural que permita restablecer la presencialidad en las aulas.

Por su parte, los manifestantes ratificaron que sostendrán las medidas de fuerza hasta lograr una instancia de diálogo directo con Raúl Jalil y Verónica Soria. Asimismo, advirtieron que, de no mediar una respuesta oficial antes de finalizar el año, mantendrán el plan de lucha durante el receso de verano y al inicio del próximo ciclo lectivo, profundizando un conflicto educativo y laboral sin resolución en el interior catamarqueño.

Fuente: El Aconquija