La ciudad de Belén será el escenario de una vibrante jornada que reunirá a deportistas y referentes de la cultura urbana. La cita tendrá lugar este sábado a partir de las 18:00 horas en la plaza Olmos Aguilera.

La propuesta es impulsada de manera coordinada por la Vicegobernación, que conduce Rubén Dusso, junto a la Intendencia de Cristian Yapura y el acompañamiento de la senadora por el departamento Belén, Soledad Blas.

El evento deportivo contará con el Torneo de Básquet 3×3, con competencias en categorías Masculina y Femenina de modalidad libre sobre una cancha móvil especialmente montada para la ocasión.

En paralelo, la fecha oficial de la Liga de Freestyle concentrará la atención del público con una definición determinante en la cima de la tabla general entre «Play» y «Zach», dos de los máximos exponentes de la disciplina. Además, la batalla sumará talento nacional con competidores de Tucumán y Santa Cruz, junto a representantes de Santa María, Valle Viejo, Capital y exponentes belichos.

La jornada se completará con presentaciones musicales en vivo y espacios de recreación pensados para el disfrute de las familias y la comunidad.