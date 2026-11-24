El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca autorizó una erogación de $343.079.965,66 correspondiente al reconocimiento de servicios prestados por docentes, liquidaciones finales de haberes, aportes y contribuciones. Sin embargo, la documentación difundida no permite conocer cuántos trabajadores están comprendidos ni los importes individuales.

La medida fue instrumentada mediante la Resolución 284/2026, del 6 de noviembre, según información a la que accedió El Aconquija. La cartera conducida por Verónica Soria autorizó al Servicio Administrativo Financiero a emitir las correspondientes órdenes de pago.

Parte de las liquidaciones corresponde al denominado legítimo abono, un mecanismo administrativo mediante el cual el Estado reconoce obligaciones económicas por prestaciones efectivamente realizadas. Su utilización no implica necesariamente una irregularidad, aunque resulta importante conocer las circunstancias que motivaron su aplicación.

La resolución tampoco discrimina cuánto dinero corresponde al reconocimiento de servicios prestados y cuánto a las liquidaciones finales de haberes. La totalidad de la erogación será imputada al presupuesto provincial del ejercicio 2026.

Una nómina que no se hizo pública

El listado de docentes alcanzados se encuentra incorporado en el informe identificado como IF-2026-02621770-CAT-MET, cuyo contenido no fue reproducido junto con la resolución. El documento señala que el anexo está disponible en el Departamento de Archivo.

La decisión plantea interrogantes sobre los períodos comprendidos, la cantidad de docentes beneficiados y las razones administrativas que dieron origen a estas obligaciones económicas. Ninguno de esos datos puede establecerse a partir del texto difundido.

Con una erogación superior a los $343 millones, sería razonable que el Ministerio de Educación informara cómo se compone el desembolso y qué proporción corresponde a servicios reconocidos mediante legítimo abono.

La publicación de los montos globales permite conocer el compromiso presupuestario asumido por la Provincia, pero resulta insuficiente para evaluar las circunstancias que originaron las liquidaciones y ejercer un adecuado control sobre los recursos públicos.

Fuente: El Aconquija