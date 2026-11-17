El Gobierno de Catamarca avanza en el proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa conjunta con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que se desarrolla a través del programa Potenciar Catamarca, y busca mejorar la gestión pública, fortalecer las cadenas productivas y generar nuevas oportunidades de crecimiento en toda la provincia.

En ese marco, el gobernador Raúl Jalil, junto a integrantes de su gabinete, recibió en Casa de Gobierno a Gustavo Grobocopatel y su equipo, quienes presentaron el primer informe de trabajo del programa. El relevamiento permitió identificar capacidades en los equipos ministeriales, oportunidades de crecimiento y aspectos que pueden mejorarse en la articulación y coordinación entre las distintas áreas del Estado.

Participaron del encuentro el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro; la ministra de Cultura, Turismo y Deportes, Daiana Roldán; la ministra de Minería, Teresita Regalado, entre otras autoridades.

A partir del diagnóstico y en el contexto económico actual, el equipo de Potenciar propuso una serie de acciones para fortalecer las cadenas de valor y lograr que el crecimiento de la economía provincial se traduzca en más actividad y empleo en los municipios. La estrategia combina modernización del Estado, planificación y coordinación transversal, con el objetivo de que las inversiones generen oportunidades concretas para proveedores, emprendedores y trabajadores catamarqueños.

Tras la reunión, Grobocopatel destacó la importancia de la planificación y el trabajo conjunto con los ministerios para transformar las potencialidades de la provincia en desarrollo efectivo y valoró el impulso del gobernador Jalil.

Una estrategia con objetivos para cada área

En Cultura, Turismo y Deportes, la propuesta apunta a ampliar la oferta turística durante todo el año, integrar los atractivos naturales y patrimoniales con el calendario de eventos, mejorar la conectividad aérea, facilitar el financiamiento para prestadores y fortalecer la organización de destinos, hosterías y paradores provinciales.

En Desarrollo Productivo, las prioridades son fortalecer la industria y la agroindustria, mejorar la competitividad del sector agropecuario y atraer nuevas inversiones. En ese esquema se destacan herramientas como el Sello Origen Catamarca, la Zona Franca de Tinogasta y la incorporación de tecnología a los procesos productivos.

En Minería, el proyecto plantea modernizar el ministerio y fortalecer sus capacidades de planificación. También busca atraer inversiones, ampliar la participación de proveedores locales en la cadena de valor, reforzar los controles ambientales, optimizar los mecanismos de transparencia en la gestión e impulsar la participación de las comunidades en el desarrollo de los territorios.

Por su parte, en Desarrollo Territorial se propone fortalecer las capacidades de los equipos municipales y mejorar la gestión local. La planificación permitirá vincular las oportunidades de la minería, el turismo, la cultura, el deporte y la agroindustria con proyectos que generen actividad económica y empleo en cada municipio