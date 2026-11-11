La provincia participó del encuentro nacional realizado en Chubut, donde se debatieron los principales desafíos en el sector del juego, con eje en los mercados predictivos, el análisis de las apuestas deportivas durante el Mundial 2026 y las políticas de juego responsable.

El director de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincia Dr. Hugo Aibarl y la coordinadora del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, Susana Seco, representaron a Catamarca en la 70.ª Asamblea de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), desarrollada los días 5 y 6 de noviembre en la provincia de Chubut.

El encuentro reunió a representantes de los organismos estatales de lotería y juego de todo el país, con el objetivo de analizar la actualidad del sector, intercambiar experiencias y avanzar en estrategias conjuntas frente a los nuevos desafíos de la industria.

Durante las jornadas se abordaron cuestiones institucionales y se desarrollaron sesiones especiales sobre temas estratégicos para el futuro del juego responsable, como la regulación de los mercados predictivos, el análisis de la experiencia de las apuestas deportivas durante el Mundial de Fútbol 2026 y los desafíos que dejó este evento para el sector.

También se presentaron los resultados preliminares de una investigación nacional sobre la percepción social del juego, que analiza los patrones de consumo, los factores de riesgo y las transformaciones socioculturales vinculadas a esta actividad. A esto se sumó la presentación del Mapa del Juego correspondiente al primer semestre de 2026.

En materia de políticas institucionales, se informó sobre el funcionamiento de la mesa de trabajo interinstitucional con cámaras de agencieros y operadores, las adhesiones al Código de Comunicación Comercial Responsable y las solicitudes de certificación en Juego Responsable.

La participación de las autoridades catamarqueñas en este espacio federal reafirma el compromiso de la provincia con el fortalecimiento de un sistema de juego legal, transparente y responsable.

Asimismo, consolida la importancia del trabajo articulado entre los organismos estatales de todo el país para promover buenas prácticas, fortalecer los mecanismos de regulación y protección de los usuarios, y afrontar de manera conjunta los nuevos desafíos de la actividad.