Efectivos de la Policía Federal (PFA) arrestaron en las últimas horas a Betina Erika Köpcke, la esposa de Leonardo Bertulazzi, el exmiembro de la Brigadas Rojas italianas quien está prófugo luego de haberse quitado la tobillera electrónica y de haber saltado con un arnés desde un quinto piso en el barrio porteño de San Telmo.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó este miércoles que la mujer fue detenida en ese mismo barrio, a través de un posteo en su cuenta de la red social X: “Kopcke permanece detenida e incomunicada. La detención fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini”.

“En el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir”, añadió la funcionaria en su posteo.

Asimismo, subrayó que “a todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. El que las hace, las paga”.

Los detalles de la detención de la esposa de Bertulazzi

El procedimiento para detener a Betina Erika Köpcke fue realizado este miércoles por efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la jueza María Servini, luego de que surgieran nuevas pruebas que vincularían a la mujer con la planificación de la fuga.

La investigación permitió establecer que Köpcke habría tenido conocimiento previo y detallado del plan de escape de Bertulazzi. Esta hipótesis se sustenta tras el análisis forense de un celular encontrado en una mochila negra que el prófugo abandonó al momento de su evasión.

Entre los elementos recuperados se identificaron fotografías tomadas en octubre de 2025, en las que se observa a la mujer frente al portón del inmueble de la calle Bolívar, por donde posteriormente se concretó la fuga. También se encontraron imágenes de las cuerdas ubicadas junto al balcón utilizado como vía de escape, registradas varios meses antes del hecho.

A partir de estas pruebas, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Köpcke, de 77 años, en el barrio porteño de San Telmo, donde fue localizada y detenida.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron un celular, tres dispositivos de almacenamiento USB, documentación médica vinculada al prófugo y distintos recortes periodísticos relacionados con su fuga. Todos los elementos serán incorporados a la investigación judicial.

Por disposición de la jueza Servini, la mujer quedó detenida en carácter de incomunicada y será trasladada a la sede judicial para prestar declaración indagatoria este jueves.

La causa continúa bajo investigación, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, a cargo de María Alejandra Mangano, mientras avanzan las diligencias destinadas a determinar las responsabilidades en la evasión de Bertulazzi.

La detención de Kopcke se suma a otros dos arrestos concretados la semana anterior: un hombre y una mujer, sospechados de haber colaborado en la fuga de Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas italianas.

Ambos implicados integran un grupo de mensajería en el que también otras 17 personas, entre ellas Bertulazzi. Durante los operativos de detención se incautaron varios elementos importantes para la causa que serán analizados por los investigadores.

El terrorista italiano se encuentra prófugo desde el pasado martes 10 de noviembre cuando se quitó la tobillera electrónica, la colocó sobre carne de cerdo para que mantenga la temperatura y humedad, para luego saltar desde un quinto piso con un arnés de alpinista. Una cámara de seguridad logró captar el momento en el que se arrojó desde su departamento, ubicado sobre la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de San Telmo.

En tanto, en las últimas horas fue visto en un local de ropa en la localidad de Martínez, en el norte bonarense. Las imágenes muestran a Bertulazzi mientras conversa con los empleados, se prueba distintos modelos y elige un piluso gris topo que pagó $12.000. Salió del negocio con el gorro puesto y una bolsa de tela con ropa negra. Los investigadores sospechan que buscaba cambiar su aspecto para evitar que lo reconocieran.

Las autoridades ratificaron que sigue vigente la recompensa de 20 millones de pesos para quien brinde información fidedigna sobre su paradero.

Así detenían a Bertulazzi en 2024