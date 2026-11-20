El gobernador Raúl Jalil y el presidente del Fideicomiso de Regalías Mineras, Juan Marchetti, entregaron este jueves al cacique de la comunidad indígena Kolla Atacameña de Antofalla, Alfredo Reales, una camioneta Nissan Frontier 4×4 gestionada por el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma.

La unidad fue adquirida con fondos del Fideicomiso Minero al que aportan empresas del sector que desarrollan sus proyectos en la Puna catamarqueña, como parte de sus compromisos de responsabilidad social empresaria.

El vehículo está destinado a servir como apoyo logístico para distintas actividades que se desarrollan en la localidad, ubicada unos 90 kilómetros al norte de la Villa de Antofagasta de la Sierra.

El acto de entrega se realizó en la capital catamarqueña, en el marco de la presentación del Portal Web del Fondo Fiduciario (https://fideicomiso.catamarca.gob.ar/), en el cual cualquier ciudadano de la provincia puede monitorear el uso de los recursos que aportan las mineras y el gobierno para obras de infraestructura y proyectos productivos en la zona de influencia de las minas.

De la entrega también participaron el vicegobernador Rubén Dusso; la senadora por Antofagasta de la Sierra, Eliana Marisol Soriano, y otros legisladores provinciales.