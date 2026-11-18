El Gobierno finalmente dio marcha atrás con la incorporación de las listas colectoras al proyecto de suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció este miércoles que el oficialismo eliminará el artículo que habilitaba ese mecanismo electoral, luego de que las resistencias de distintos sectores dialoguistas complicaran las negociaciones para avanzar con la reforma política.

La decisión se conoció en la previa de una jornada clave en el Senado, donde el oficialismo buscará conseguir las firmas necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen y dejar la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto el próximo jueves 26 de noviembre. Para conseguirlo, La Libertad Avanza necesita reunir al menos diez firmas, un objetivo que hasta ahora se había visto dificultado por las diferencias en torno al contenido del proyecto.

La inclusión de las colectoras había sido una concesión del Gobierno a los gobernadores radicales, que reclamaban esa herramienta como condición para acompañar la suspensión de las primarias. Sin embargo, la modificación terminó generando resistencias entre otros bloques aliados y dialoguistas, que cuestionaban la posibilidad de habilitar múltiples listas de candidatos legislativos vinculadas a una misma candidatura presidencial.

La marcha atrás también dejó en evidencia las dificultades del propio Gobierno para justificar la modificación. Este martes, durante su conferencia de prensa del martes en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, no había logrado defender con claridad la incorporación de las colectoras al proyecto de reforma electoral. El funcionario quedó así en una posición incómoda frente a una propuesta que el oficialismo había aceptado como parte de las negociaciones con los gobernadores y que, menos de 24 horas después, terminó por retirar ante la falta de consensos parlamentarios.

El desacuerdo había quedado expuesto durante la reunión de comisión del martes, cuando el oficialismo no consiguió reunir los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen y debió postergar la definición hasta este miércoles. La eliminación del artículo busca ahora despejar uno de los principales obstáculos de la negociación y facilitar un acuerdo que permita llevar la iniciativa al recinto.

La suspensión de las PASO es una de las prioridades legislativas de Milei de cara al calendario electoral de 2027. Aunque en La Libertad Avanza aseguran contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, las modificaciones incorporadas durante las negociaciones habían terminado por complicar un escenario que inicialmente parecía favorable.

De todos modos, la discusión no está completamente saldada. Los bloques dialoguistas también plantearon diferencias sobre otros aspectos de la reforma política, entre ellos las disposiciones vinculadas con la Boleta Única de Papel y Ficha Limpia, que continúan formando parte de las conversaciones parlamentarias.

Si el oficialismo consigue emitir dictamen este miércoles, el próximo desafío será reunir los 37 votos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO en el recinto. La iniciativa requiere la mayoría absoluta de los integrantes del Senado, tanto para su aprobación en general como para cada uno de sus artículos.

PL/CRM