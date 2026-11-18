La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que el oficialismo quitará del proyecto de suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el artículo que habilitaba las listas colectoras. La decisión se tomó tras las diferencias planteadas por distintos bloques políticos y permitirá avanzar con la firma del dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El Gobierno busca llevar la iniciativa al recinto el próximo 26 de noviembre, durante la última sesión del período ordinario. Según explicó Bullrich, luego de escuchar las distintas posiciones de los espacios políticos se resolvió dejar afuera el sistema de adhesiones y regresar al mecanismo D’Hondt, utilizado para la distribución proporcional de bancas.

“Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”, sostuvo la senadora.

La propuesta original contemplaba un sistema de colectoras que permitía a un partido político presentar su propia lista de legisladores y, al mismo tiempo, adherir a la fórmula presidencial de otra alianza. Sin embargo, la iniciativa generó resistencia del PRO, Provincias Unidas y distintas fuerzas provinciales, lo que obligó al oficialismo a revisar el texto.

Otros cambios incluidos en el proyecto

Entre los puntos que se mantendrán en el dictamen figura Ficha Limpia, que establece que no podrán postularse como candidatos quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos.

También se incorporará un esquema de publicidad electoral gratuita en radio y televisión, aunque con una reducción del 50% respecto del sistema vigente. Bullrich explicó que la medida busca generar mayor equilibrio en la difusión de las distintas fuerzas políticas y evitar que la capacidad económica sea el principal factor para alcanzar visibilidad durante las campañas.

Otro de los cambios permitirá la simultaneidad electoral, de manera que las categorías provinciales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones locales y nacionales se realicen el mismo día.

En cuanto al Parlamento del Mercosur, continuará suspendida la elección directa de sus representantes. Los 24 integrantes correspondientes a la Argentina serían designados por las legislaturas provinciales y el Congreso nacional: 12 por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado para los representantes del distrito único, mientras que los restantes corresponderían a los distritos provinciales.

Por último, se modificará el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a determinadas actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales, al considerar que esas limitaciones responden a una dinámica social que quedó desactualizada.

Con estos cambios, el oficialismo busca reunir los acuerdos necesarios para avanzar con la reforma electoral, cuyo eje central es la suspensión de las PASO y la modificación de distintas reglas que rigen los procesos electorales en el país.

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