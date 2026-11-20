Los activos argentinos volvieron a registrar fuertes pérdidas este viernes, en medio de un escenario financiero internacional desfavorable. El riesgo país alcanzó los 1.038 puntos básicos y regresó a un nivel que no se observaba desde octubre de 2025.

La jornada estuvo marcada por una nueva caída de los principales indicadores del mercado. El índice S&P Merval inició las operaciones con un retroceso superior al 2%, mientras que los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street ya habían anticipado una tendencia negativa durante las operaciones previas.

En el segmento de la deuda pública, los bonos argentinos registraban pérdidas superiores al 3%. Este desempeño presionó al alza el riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos soberanos argentinos y los considerados libres de riesgo.

El incremento hasta los 1.038 puntos básicos representa un nuevo deterioro de la percepción de los mercados sobre la deuda argentina, en un contexto de incertidumbre y volatilidad financiera.

Por otra parte, el mercado cambiario también mostró movimientos. El Banco Nación ubicó al dólar oficial en $1.540 para la compra y $1.590 para la venta. En el segmento mayorista, la divisa operaba entre $1.563 y $1.572.

En tanto, el dólar blue se mantenía por encima de los $1.600, con cotizaciones de $1.620 para la compra y $1.640 para la venta.

De esta manera, los mercados argentinos cerraron una nueva jornada atravesada por las bajas en los bonos y las acciones, mientras el riesgo país volvió a superar la barrera de los 1.000 puntos básicos.