En el auditorio de Casa de Gobierno, esta mañana, Leandro Quiroga Barros asumió formalmente como nuevo secretario de Seguridad de la provincia, en reemplazo de Gastón Venturini.

El decreto de designación fue entregado por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Rubén Dusso, en un acto del que también participó el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la asesora general de Gobierno, Mara Murúa; la secretaria de Gabinete, Luz Soria y el jefe de la Policía, Marcos Herrera.

Quiroga Barros se desempeñaba como secretario de Gobierno y Coordinación del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, por lo que continuará su tarea dentro de la misma cartera, pero ahora al frente del área de Seguridad.

Además, también fue designada como nueva directora del Servicio Penitenciario la licenciada Yuliana Gallo, quien se desempeñaba como directora del Gabinete Técnico Criminológico del servicio.