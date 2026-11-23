La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) le reclamaron al Senado que apruebe el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que tiene media sanción de Diputados desde el 27 de noviembre de 2024. La Cámara alta tiene previsto tratarlo este jueves, en la última sesión del año, antes de que las sesiones ordinarias terminen el 30 de noviembre.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, escribió la Comisión Ejecutiva de la CEA en una carta abierta difundida este lunes. La firman el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, y el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro. En 2025, el Episcopado había enviado dos cartas a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Esta vez se dirigió directamente a los senadores.

Los obispos advirtieron que detrás de las apuestas en línea hay “familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones” y, en los casos más graves, “riesgo de suicidio”. “La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, sostuvieron. La carta, titulada “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, retoma una frase que el papa León XIV pronunció en su primer mensaje en el país, en el Palacio Libertad.

ACIERA hizo su reclamo en una carta fechada el 19 de noviembre y difundida este lunes, dirigida a la senadora Carolina Moisés, jefa del bloque Convicción Federal. Firmada por su presidente, el pastor Christian Hooft, y por los pastores Jorge Gómez y Carlos Belart, la nota pide que el proyecto se trate “de manera urgente y prioritaria” para que no pierda estado parlamentario. La entidad advirtió sobre las plataformas que atraen a niños y adolescentes con promociones ligadas a los videojuegos y el deporte, e invocó la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061.

Una semana decisiva

El jueves 19, el jefe del bloque justicialista, José Mayans, pidió tratar el proyecto sobre tablas. “Si no lo tratamos ahora, la ley se va a caer”, dijo. La moción, que necesitaba dos tercios, fue rechazada por 40 votos contra 28. Después, el Senado aprobó por unanimidad, con 70 votos, una moción de preferencia del radical Eduardo Vischi para votarlo este jueves, con o sin dictamen. “Yo prefiero que se reforme y que sea una mejor ley antes de aprobar una mala ley”, argumentó Vischi.

Antes, el miércoles a las 10, se reunirá un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, las tres presididas por La Libertad Avanza. El temario incluye 14 expedientes, entre ellos la media sanción y un proyecto del Poder Ejecutivo centrado en el juego ilegal.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, sostuvo que el texto debe pasar por comisiones y anticipó que el oficialismo quiere habilitar al Enacom para dar de baja los sitios de apuestas sin controles. Según Infobae, el senador Agustín Coto prepara un dictamen con validación biométrica de identidad a través del Renaper. Moisés, destinataria de la carta de ACIERA, también consideró insuficiente la media sanción frente a las páginas ilegales.

Si el Senado aprueba el texto sin cambios, será ley. Si lo modifica, deberá volver a Diputados. Después del 30 de noviembre, solo podría tratarse si el Presidente lo incluye en el temario de sesiones extraordinarias.

Qué establece el proyecto

Diputados lo aprobó con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. La Libertad Avanza votó en contra, y el PRO y parte de la UCR se abstuvieron. El texto prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio de las apuestas en línea en redes sociales, medios, vía pública y camisetas deportivas. También exige controles de identidad con reconocimiento facial, restringe los medios de pago, crea un registro nacional de autoexclusión y fija penas de tres a ocho años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización. A diferencia del proyecto que el Poder Ejecutivo envió en mayo de 2026, centrado en endurecer las sanciones contra los operadores clandestinos, la media sanción alcanza también a las plataformas con licencia.

Según el informe Kids Online Argentina, publicado por Unicef en mayo de 2025, uno de cada cuatro adolescentes apostó alguna vez en línea.