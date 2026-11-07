El Racing 2026 cerró el año a su manera. Es decir, con una derrota. Esta vez como visitante de Barracas Central por 2-0, un resultado que se veía venir por la incapacidad propia del equipo y porque además complicaba a Independiente en la clasificación de la próxima Copa Sudamericana.

De todas maneras, las sospechas de la previa resultaban un tanto infundadas por dos cuestiones. Primero porque el Rojo necesitaría -además de ganar su partido- que se liberen varios cupos para jugar la Sudamericana del año que viene. Y segundo, porque esta Academia juega muy pero muy mal.

El equipo dirigido interinamente por Chirola Romero tuvo la pelota durante la mayor parte del partido, pero fue incapaz de generar algo de peligro -como en todo el torneo- a pesar de las buenas intenciones del Gato Lodico o el pibe Sergio Escudero, como para destacar dos de aceptable rendimiento.

A la malaria en ataque, este Racing la complementa con una tremenda endeblez defensiva. Cuando Barracas se lo propuso, llegó al gol. A los 43 minutos del primer tiempo fue a través de Nicolás Orsini, empujando oportunamente el esfuerzo de Rodrigo Bogarín por salvar un centro pasado. Y a los 32 del segundo con Norberto Briasco, otro exBoca, capitalizando una excelente acción del grandote Facundo Bruera, quien condujo el ataque con una habilidad llamativa para lo que muestra generalmente.

Así las cosas, Racing finalizó el torneo en la posición 12 de la zona B (cuatro triunfos, tres empates, nueve derrotas) y en la 23 de la anual (36 puntos en 32 fechas). Claro que podría bajar más al final de la fecha. Por su parte, Barracas tiene prácticamente abrochado el quinto puesto en la zona y jugará playoffs. En la anual por ahora figura fuera de clasificación a Sudamericana, pero de liberarse algunos lugares podría jugarla.