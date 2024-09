Nota vista: 0

Desde el Ministerio de Seguridad de Catamarca, alertamos a la comunidad sobre nuevas modalidades de estafa que están afectando a nuestra provincia. Estos engaños están dirigidos principalmente a familiares de personas privadas de libertad, quienes reciben llamadas de individuos que se hacen pasar por fiscales o policías. Los estafadores solicitan dinero, argumentando que a cambio se facilitará la libertad del detenido.

Recientemente, el Ministerio Público Fiscal de Rosario reportó que al menos cinco familias han caído en esta trampa. Los delincuentes han logrado obtener información personal contactando previamente a los detenidos en los penales. Se han documentado casos similares en otras ciudades, como Jujuy y Rafaela, donde también se han denunciado intentos de fraude.

En Santiago del Estero, se han registrado llamadas de personas que se presentan como el Fiscal General de la Provincia, solicitando información personal y dinero de manera ilícita.

Recomendaciones para la comunidad:

1. No confíe en llamadas de personas que se identifican como fiscales o policías y que solicitan dinero. Las fiscalías y áreas judiciales se comunican a través de los canales oficiales, no por teléfono.

2. No comparta información personal ni envíe dinero sin verificar la situación.

3. Si recibe una llamada sospechosa, cuelgue y repórtela a las autoridades correspondientes.

4. Comparta esta información con amigos y familiares para ayudar a prevenir estas estafas.

Estamos comprometidos en investigar estos casos y necesitamos la colaboración de la comunidad para erradicar estas prácticas delictivas.