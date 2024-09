Nota vista: 0

En la provincia hubo quite de colaboración, pero los vuelos se realizaron de manera normal. Los trabajadores adelantaron que los usuarios que hoy vuelan se encuentran en riesgo debido a que no contarían con una cobertura segura.

Ante ello, Franco Cabrera, delegado de ATE en el aeropuerto en dialogo con Datamarca indicó que “Esta situación es muy grave ya que nuestro organismo se ocupa de garantizar que las operaciones sean seguras. Son las autoridades las que deben realizar las publicaciones justamente para respaldar esto y que las aerolíneas no vuelen, ya que la seguridad no está garantizada. La situación se agrava en la medida que las autoridades no abren el dialogo con las asociaciones gremiales.”

Por otra parte, Cabrera señaló que “A nivel nacional más de 21 aeropuertos y cerca de 1500 trabajadores adhirieron a las medidas de fuerza. Las presentaciones se realizaron hace cinco días atrás y son las autoridades las responsables de comunicar a los usuarios que vuelan sobre esta situación”. sostuvo

Es necesario destacar que en la provincia los servicios afectados son el servicio de “sanidad aeronáutica”, área que se encarga de actuar ante una emergencia aérea y el servicio de “control terrestre” el cual se encarga de fiscalizar el área de estacionamiento de las aeronaves y el control como así también del estado de pistas.

Según lo manifestado por los trabajadores el quite de colaboración se fijó para el día de mañana en el horario de 06 a 12 del mediodía y de 18 hasta 22 horas los trabajadores de estas áreas no estarán trabajando.