En estos tiempos de crisis donde la situación económica afecta a la mayoría del pueblo argentino, el gimnasio «Tigre Box – Cuna de Campeones», ubicado en la localidad de Polcos, departamento Valle Viejo, que dirige el boxeador profesional Darío Rubén Nieva, no hizo la vista gorda y se solidarizó con los chicos que concurren al gym, además de sus vecinos, brindándoles un plato de comida diariamente desde hace una semana.

