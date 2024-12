Nota vista: 0

Un grupo de mujeres volvió a presentarse en el pabellón del Ministerio de Vivienda y ante el IPV para reclamar por las irregularidades en el nuevo sistema de entrega de viviendas. Presentaron una nota al administrador del IPV, Alberto Barrionuevo, a quien le cuestionaron que «se le entregan casas a personas que no tienen un año de antigüedad, que no tienen la documentación al día y que no cuentan con los requisitos necesarios para ser adjudicadas». Hubo un fuerte operativo policial.

Las mujeres ya se habían manifestado el miércoles. Ayer se encontraron a primera hora para lograr una audiencia con el ministro Fidel Sáenz o con Barrionuevo, pero no lo consiguieron. «Lo único que pedimos es el derecho a la vivienda. Acá hay gente con muchos años de antigüedad. Yo soy paciente oncológica, me prometieron la vivienda y me dijeron que vaya tranquila, que la iba a tener. Queremos una respuesta», dijo una de las manifestantes.

«Hace 10 años que estoy inscripta, con mi hija con discapacidad, y sigo esperando con promesas. La verdad es que te mienten», contó otra.

Fuente: informe24catamarca