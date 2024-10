Nota vista: 0

El psicólogo Diego Molina, director en el área de Salud Mental fue desplazado de su cargo tras la denuncia de violencia de género por su ex pareja.

Diego Molina, director provincial de Políticas de Prevención, Promoción y Abordaje Comunitario en Salud Mental y Adicciones de Catamarca del Ministerio de Salud, fue denunciado por su ex pareja, que trabaja con él, por un presunto hecho de violencia.

La denuncia fue realizada por la madre de la víctima en la Unidad Judicial Especializada en Violencia Familiar y de Género y luego fue ratificada por la propia víctima.

El ministro de Salud, Lucas Zampieri, resolvió desplazar a Molina de su puesto al instante de dicha noticia.

La vicitima relató “Hoy me toca a mí”, Molina la violentó el miércoles 24 de octubre. “Lo hizo de tal manera, que estuve internada en un sanatorio de Capital. Llegó la policía, el SAME, en fin. Todo eso que se hace cuando estas cosas nos pasan”…

Indicó que por el golpe en la cabeza quedó inmovilizada. “Fue tal que al día de hoy sigo con mareos y vértigo, dolores de cabeza, sin poder alimentarme con normalidad por el golpe en la mandíbula, una contusión en la cadera. Todo está documentado, todo está denunciado”, aseguró.

Mi agresor no era solo mi pareja, es mi jefe. Digo ‘es’ porque pareciera que todo sigue en mi trabajo como si nada. Todas las personas que deben estar informadas de la gravedad de la situación lo están”, aclaró.

La denunciante se manifestó preocupada debido a que en algún momento tendrá que reincorporarse a su lugar de trabajo. “¿Voy a ser yo la que tenga que irse del lugar en el que trabajo? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿A dónde está mi error? ¿Cómo se sostiene a un director de Salud Mental en estas condiciones? Estoy a cargo de varias actividades en mi trabajo, no por ser pareja de. Soy una buena laburante, eso sí lo sé y lo tuve que demostrar con creces”, aclaró.

“¿Qué mensaje le están dando a todas las mujeres de un ministerio que son violentadas? No estoy loca; no fue una peleíta. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se minimice la gravedad de lo que me pasó. Yo no soy la voz de nadie, apenas puedo con la mía, pero ésta hoy es mi lucha. Pensé mucho en escribir esto, porque claro ‘el qué dirán’, ‘van a pensar que quiero que me tengan lástima’, ‘se hace la víctima’. No me hago, hoy lo SOY. Yo solo quiero sanar, comenzar de nuevo, ir como todos los días a mi lugar de trabajo. El resto la Justicia lo determinará”, expresó en redes sociales.