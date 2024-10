Nota vista: 320

La respuesta llega luego de que el presidente mencionara el deseo “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo”, con la expresidenta adentro.

lunes, 21 de octubre de 2024

“Me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”. La frase que despertó un sinfín de críticas y que mencionada ayer por la noche por el presidente de la Nación, Javier Milei, en contra de la ex Jefa de Estado, Cristina Fernández.

Como era de esperarse, la respuesta no tardó en llegar. “¿Así que ahora también me querés matar?”, comienza diciendo la publicación desde la cuenta personal de X de la expresidenta.

“Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a Macri“, arremetió la candidata a quedarse con el PJ nacional.

“Sería bueno que, en lugar de insultar a diestra y siniestra, y amenazarme con mi muerte, encontraras la forma de que los argentinos puedan volver a comer cuatro veces al día y en su casa, sus hijos crecer sanos para poder estudiar y progresar y los viejos tengan sus remedios para poder vivir“.

A su vez, la ex mandataria atacó a las medidas dispuestas por el presidente y le recordó el plan de dolarización y cierre del Banco Nación, que por ahora ambos parecen lejos de concretarse. “Resulta que ibas a dolarizar y terminaste copiándole la tablita del dólar a Martínez de Hoz; y lo tenemos otra vez al Toto Caputo con el carry trade, donde se la están llevando en pala los sectores financieros. Pensé que los plagios solamente los hacías con los libros“, escribió Fernández para luego mencionar: “Dijiste que ibas a cerrar el Banco Central y terminaste pasando sus pasivos al Estado argentino con las LEFI y las LECAPS que están generando intereses mensuales por más de 2 billones de pesos y armando una bola que, cuando explote, mejor no estar cerca“.

“Dejá de amenazar y aprende a gestionar el Estado, porque ¿sabes una cosa Javier Gerardo Milei? Aunque me maten y de mí no queden ni la cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena“, apuntó.

Por último, la ex Jefa de Estado expresó: “Lo hago responsable a usted y a los medios que han habilitado discursos de violencia sin límites (que finalmente terminan con un intento de disparo en la cabeza), no sólo de lo que me suceda a mí, sino a otros peronistas, integrantes de otras fuerzas políticas opositoras y organizaciones libres del pueblo“.