Federico Sturzenegger apoya una iniciativa del gobernador de Mendoza de importar medicamentos desde India para bajar los precios.

domingo, 15 de septiembre de 2024

Con la fuerte crisis económica y el congelamiento de los ingresos, a esto se le suma que los medicamentos no dejan de aumentar sus precios que las obras sociales como Pami ya no cubren lo que el sector mas vulnerable necesita.

En los últimos días, a nivel nación el ministro de Desregulación y Transformación del Estado elogió una iniciativa del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que quiere importar medicamentos desde India para bajar los precios. El Gobierno también impulsan otras medidas como la venta on line, el crecimiento de los genéricos, y la implementación de la receta electrónica. “El Omeprazol genérico sale 3 mil pesos y una marca no genérica vale alrededor de 23 mil”, suele quejarse Federico Sturzenegger en sus intervenciones públicas. Aunque es uno de los medicamentos más vendidos, hay diferencias en los precios de hasta un 600%.

La suba de los medicamentos se refleja hasta en las estadísticas publicadas por los laboratorios. Según un informe reciente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), en 2023 los medicamentos aumentaron 286,2%, muy por encima del IPC general. El peor registro se dio en diciembre, con una suba del 42,1%, contra un 25,5% del índice de precios general. La tendencia se mantuvo en los últimos tres años: los medicamentos aumentaron 1766,5% contra un 1612,4% del IPC.

“La inflación general del último año fue del 102% y la de los medicamentos 135%”, dijo Federico Sturzenegger en una charla reciente. Donde el informe de CILFA asegura que la tendencia se revirtió en los últimos meses: “El promedio de los aumentos de precio en los últimos tres meses es el menor en los últimos tres años. El incremento de los precios de los medicamentos en julio fue algo superior a la inflación, pero acompaña la tendencia del IPC”.

El Gobierno desplegó una batería de acciones para intentar bajar los medicamentos. “Los laboratorios hacen que los médicos receten la marca en lugar del genérico, como pasa en la gran mayoría de los países, y que la gente pague 23 mil pesos en lugar de 3 mil”, lanzó Sturzenegger la semana pasada en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El ministro habló del Omeprazol por un episodio reciente en su vida cotidiana. Cuentan que comenzó a sentir los efectos de la acidez y acudió a una farmacia. No podía creer lo que escuchó sobre los precios.

Otros medicamentos aparte del Omeprazol, que tienen un incremento se destacan el popular Ibuprofeno (600 mg), que Pfizer vende a $6.282 mientras que un genérico cuesta $2563: es decir, existe una diferencia de 145,1%. En tanto, el Diclofenac (75 mg), que cuesta $9337 en su versión del laboratorio de Montpellier, se puede comprar a $3.590 en versión genérica (160,1% de diferencia). El Clonazepam de laboratorios Bagó se comercializa a $9.575 (0.5 mg) pero se puede conseguir en su versión genérica por $6.047, un 58,3% más barato.

“El genérico le deja poca rentabilidad al farmacéutico, eso hay que contemplarlo, pero la diferencia farmacológica del genérico no justifica la diferencia de precio”, advierte un especialista. Esta semana, el Ministerio que conduce Sturzenegger publicó un mensaje en la red social X con cuatro acciones concretas: 1) Impulso a los medicamentos genéricos; 2) Venta online de medicamentos; 3) Desregulación de obras sociales; y 4) Implementación de la receta electrónica.

Los dos primeros temas ya estaban contemplados en el decreto 70/23. “Las recetas y prescripciones médicas deberán efectuarse obligatoriamente expresando sólo el nombre del medicamento genérico, detallando la forma farmacéutica, la dosis y el grado de concentración” dice esa norma.

La venta on line también se topó con la resistencia del mercado. “Las farmacias no quieren que se venda on line en Mendoza, presentaron una cautelar. Dicen que quieren proteger la salud de la gente”, cuestionó el ministro en la conferencia de IAEF. En el Gobierno se entusiasman con la posibilidad de que los medicamentos se puedan vender en el futuro hasta en Mercado Libre.

En su paso por Mendoza, Sturzenegger emparentó a los laboratorios con la “casta” y habló de los “agentes bloqueantes”. No fue todo. También se quejó del “triángulo de las Bermudas de la casta”, compuesto por tres vértices: el empresarial, los sindicatos, y el peronismo.

La importación de medicamentos de India requiere la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), un organismo muy influenciado por la industria farmacéutica. “Es un proceso complejo que puede durar tres o cuatro años. Hay que evaluar la fórmula, certificar la planta de origen, validar la materia prima, y luego hay una etapa de análisis clínico”, explica un experto.

La iniciativa de Mendoza recién dio los primeros pasos. “En principio, con los laboratorios que hemos hablado son los que ya exportan a la Unión Europea y a Estados Unidos. Nosotros estamos cotizando 178 medicamentos, pero si compráramos un grupo de 25 medicamentos para todo un año implicaría un ahorro de 700 mil dólares”, dijo hace un tiempo el ministro de Salud de esa provincia, Rodolfo Montero, un contador que es visto con recelo por otros ministros provinciales.