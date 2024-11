Nota vista: 0

Ayer, en conmemoración Día Mundial de la Diabetes se llevó a cabo, en Instituto Médico de la Comunidad (IMC), en la Torre 3, 3er Piso, una Charla sobre «Monitoreo Cardiológico no Invasivo» (Herramientas y beneficios del Estudio) por parte del Dr. Raúl Ortega.

Cabe señalar, que hoy se cumple un año de la Unidad Cardiometabólica y de Pie diabético del IMC.

El Dr. Raúl Ortega señaló que «este estudio preventivo, para pacientes con insuficiencia renal, diabetes, embarazo y sobre todo con hipertencion arterial. El Monitoreo cardiovascular no Invasivo es importante tener este estudio en Catamarca. El estudio no se hace en el NOA, pero si contamos con esto; lo cual, me llena de satisfacción y pudimos acceder a los equipos para realizar este tipo de práctica».

«El VOP es Velocidad de Onda de Pulso y sirve para medir la rigides arterial, que es un factor independiente de riesgo para eventos cardiovasculares, es decir para pacientes con hipertencion arterial, diabetes, insuficiencia renal, AOS- Alteraciones Obtructivas del Sueño, y embarazo», explicó.

Por su parte, Ortega indicó que «la Cardiografía por impedancia mide las variaciones de impedancia eléctrica, latido a latido. Nos sirve medir la cantidad de líquido en el cuerpo, indicaciones insuficiencia cardíaca, HTA y embarazo», explicó el cardiólogo.

Mientras que, el otro estudio » la Presión Aórtica Central-PAC, mide la distensibilidad de las arterias y es complementario al VOP; así, se puede realizar un tratamiento más personalizado. Estos estudios son importantes porque no son invasivos y en las pacientes embarazadas no afecta a la madre, ni al feto».

El responsable de la Unidad Cardiometabólica y Pie Diabético indicó que «estamos inaugurando esta nueva herramienta. Trabajamos como servicio y en equipo», finalizó.

Cabe señalar, que este estudio no lleva ninguna preparación para el paciente.