La legisladora provincial presentó una cuestión de privilegio contra el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, por el ajuste del presupuesto de este año en el Congreso.

viernes, 7 de febrero de 2025

La diputada nacional Silvana Ginocchio reclamó al Ejecutivo por “el ajuste y la desjerarquización institucional” del área de Cultura, que “pone en riesgo los empleos directos e indirectos” que genera el sector.

Durante la sesión de la Cámara, Ginocchio presentó una cuestión de privilegio también contra y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, por el ajuste que se vio agravado por el retiro del Presupuesto de este año en el Congreso.

“Este ajuste –dijo- deja sin capacidad de dar respuesta a la Cultura, sin administración de los programas, sin planificación de políticas públicas, y afecta a los trabajadores del amplio espacio del arte, de la cultura, de las comunicaciones tanto en el ámbito público como privado.”

La falta de debate por la ley de Presupuesto decidida por el Gobierno nacional –se prorrogó por segundo año consecutivo-, es uno de los ejes de todos los reclamos de la oposición, en especial del bloque Unión por la Patria.

Ginocchio, que es presidenta de la Comisión de Cultura de Diputados, se mostró preocupada por “el desfinanciamiento y las decisiones administrativas que fuimos conociendo. En el decreto 1131 que prorroga el presupuesto, si comparamos con el 2023 advertimos que hay una quita muy importante de lo destinado a la cultura casi de un 45%”.

Señaló que “además se han centralizado las políticas culturales y dejado de lado la situación de las provincias. Hay una notable ausencia de capacitaciones, del acompañamiento que tenían, de acciones conjuntas. De programas que significaban mucho para los trabajadores de la cultura. Y hay una falta de federalización de los espacios más convocantes de esta ciudad, como el CCK o Tecnópolis, donde se realizaban muestras de diferentes temáticas donde las provincias podían exponer su patrimonio cultural”.

Ginocchio recordó también “el apoyo para poner en valor un patrimonio cultural histórico y arquitectónico, como por ejemplo lo tuvo Catamarca con la biblioteca Julio Herrera, un edificio que data del año 1872”.

En cuanto al cine, dijo que “hace pocos días el Gobierno celebró dos resoluciones del INCCA, mientras el sector sigue reclamando por la no paralización y porque exista realmente el fomento que se espera”.

“Nos preguntamos –culminó- si hay un entendimiento de lo que realmente significa la cultura. Los argentinos nos merecemos un debate sólido, democrático, del presupuesto para que no se sigan debilitando políticas que son trascendentes, en particular las de la cultura, para que podamos seguir defendiendo la soberanía cultural y la identidad de nuestro pueblo”.