Nota vista: 0

Aries

Tu mente reacciona con rapidez ante los retos que se le plantean, pero hoy puede que esta se convierta en precipitación. Permanece muy atento. La impuntualidad, si es reiterada, no tiene excusa y supone una profunda falta de respeto por el tiempo de los demás. Organízate mejor para no llegar tarde a tus citas. Utiliza todos tus encantos, pero sin caer en el engaño o la mentira, para acercarte a una persona cuya influencia puede ser muy positiva para conseguir tus objetivos.

Tauro

Las cuestiones importantes tienes que afrontarlas tú mismo, sin dejar que otros lo hagan por ti. Sólo tú tienes la capacidad de sacar el máximo rendimiento a tus asuntos. Modera un poco tu temperamento y conseguirás más apoyos que con los ataques frontales, por muy efectivos que sean. Son pan para hoy y hambre para mañana. Aprovecha al máximo tus fuerzas ahora que las tienes. Debes avanzar todo lo que puedas en un camino en el que pronto aparecerá una pendiente muy pronunciada.

Géminis

Sentirás atracción por alguien cuya principal cualidad es la vitalidad y la sinceridad. Si consigues acercarte sin hacer mucho ruido, tendrás opciones. No te sientas atado por nada a la hora de caminar con paso firme hacia tus objetivos principales. Tienes la oportunidad de avanzar, no la desaproveches. Si no lo estropeas, se acerca un momento muy favorable para establecer una relación sentimental muy prometedora. Contarás con el apoyo de las personas más cercanas.

Cáncer

No todas las cosas tienen la importancia que tú les das, tómate la vida con un poco más de alegría, tu espíritu te lo agradecerá. Buena suerte con el amor. Se avecinan problemas con un amigo de toda la vida, que podrían llegar a poner en peligro una amistad que tanto os ha beneficiado a los dos. Buscad puntos de encuentro. No puedes librarte de la servidumbre de tu fuerte carácter, que hoy te puede meter en un lío por falta de mesura. Haz lo posible por pensar antes de reaccionar.

Leo

Las oportunidades en el terreno del amor se limitan hoy al terreno sexual, puede que te encuentres con una relación de este tipo que no tendrá mucho futuro. Las cuestiones laborales y económicas se mezclan de manera poco beneficiosa para ti, es posible que tengas que tomar decisiones importantes en un tiempo insuficiente. Necesitarás más que buena voluntad para resolver los problemas que se te avecinan. Busca ayuda cualificada, tus conocimientos no son bastantes ahora.

Virgo

Tus convicciones están por encima de las cuestiones circunstanciales, por muy difíciles que se te pongan las cosas por ser consecuente contigo mismo. Atraviesas un momento breve de inestabilidad emocional que sólo superarás a través de un impulso mantenido hacia las cosas que nunca te han fallado. No tienes ningún motivo para desconfiar de tu pareja y, además, no tiene sentido que lo hagas. Céntrate en resolver los problemas económicos que te afectan.

Libra

Las ideas espectaculares no son siempre las más adecuadas. A veces, dependiendo de las circunstancias, funcionan mucho mejor las recetas más sencillas. Te mueves con dificultad en nuevos espacios relacionados con tu tiempo de ocio, y eso hace que a veces te sientas un poco frustrado. Pronto te acostumbrarás. Tus ambiciones te empujan a una decisión de la que te puedes arrepentir. Mira un poco más allá de tus intereses económicos, el corazón te lo está demandando.

Escorpio

Tienes que apostar decididamente por unos hábitos de comportamiento más beneficiosos para tu salud, especialmente en lo que toca al ejercicio físico semanal. Te hace falta renovar tu estilo, es posible que se esté quedando un poco atrasado. Especialmente en lo que se refiere al cuidado de tu forma de vestir y peinarte. Si te sientes ofendido, no dudes en hacérselo saber a la persona que te ha molestado, puede que no haya habido intención por su parte y lo podáis arreglar.

Sagitario

Una persona que siempre has contemplado con respeto y desde cierta distancia, pondrá sus ojos en ti y te tomará bajo su protección. No le falles y trabaja. Puedes darte un buen susto si no cumples al dedillo las instrucciones que has recibido con respecto a un trabajo delicado. No te descuides en lo más mínimo. Regresa a ti un viejo problema que nunca terminaste de resolver y que ahora reaparece multiplicado en su intensidad. Puede que tenga que ver con la salud.

Capricornio

Apuesta por las cosas concretas, las que puedes contabilizar y analizar despacio, y desconfía de las promesas, por muy atractivas que pudieran parecer. No abuses de tu apariencia en los asuntos importantes. Puedes aprovecharte de ella para el primer contacto, pero tienes que tener preparados todos los detalles. Los nervios pueden llegar a traicionarte en una situación complicada. Procura mantener la serenidad y confía en tus propias posibilidades, serán efectivas.

Acuario

A veces da la impresión de que siempre quieres estar en lo cierto, tener la razón por encima de las circunstancias. Procura ser un poco más humilde en tus reacciones. Lo que necesitas ahora no lo vas a poder comprar en ninguna tienda. Busca en tu interior, navega por tu propio yo y hallarás la medicina para tus males. El amor pasa al primer plano de repente, casi sin haberlo planeado, y eso afecta de manera muy severa al resto de los espacios de tu vida. Eso no debe importarte.

Piscis

No olvides que detrás de todas tus actuaciones tiene que estar la honradez y la honestidad, incluso en aquellas que impliquen competencia o competición. Los desmanes de semanas pasadas afloran ahora en forma de problemas de salud. Puede que te esperen unos días de malestar e incluso de permanecer en cama. Ten mucho cuidado con los alimentos que tomas, especialmente si vas a comer fuera de casa y en un sitio del que no tienes referencias de primera mano.