Se dio a conocer a través de un comunicado firmado por Ada Morales, que tanto ella como su familia no dieron consentimiento para la proyección del documental sobre el femicidio de María Soledad Morales, que se estrenará el jueves 10 de octubre en la plataforma Netflix.

«Por este único medio, me dirijo a la comunidad en general para informar que ni quien suscribe, ni mi familia, hemos autorizado la realización de ningún documental, ni actividad de carácter cinematográfico que pueda o pudiere afectar negativamente la imagen de mi hija – fallecida- María Soledad Morales, el resto de mi familia y el mío propio. Esta producción, que se reproducirá a partir del día 10/10/24 por el servicio de streaming por suscripción “Netflix”, fue realizada sin nuestro consentimiento, a pesar de haberse hecho saber de diversas formas, nuestra más férrea voluntad de que NO se hiciera la misma, claramente invade nuestra privacidad y nuestros derechos como personas. Considero que esta acción es una falta de respeto hacia mí, mi familia y fundamentalmente a la memoria de mi hija María Soledad. La Constitución Nacional garantiza el derecho a la intimidad y a la propia imagen y la Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual protege entre otros los derechos de imagen, todos los cuales están siendo manifiestamente vulnerados con esta producción no autorizada. Asimismo, y tal cual se hizo saber oportunamente a quienes han llevado adelante esta realización televisiva, y si las circunstancias lo ameritan, se tomarán las medidas legales necesarias para proteger la imagen y salvaguardar mis derechos y la de los de los integrantes de mi familia. Agradezco su comprensión y apoyo».