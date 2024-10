Nota vista: 0

El bloque de diputados de La Libertad Avanza Catamarca, presentaron un Proyecto de Ley que tiene por objeto «establecer el arancelamiento en el sistema de salud público de la Provincia de Catamarca para extranjeros residentes transitorios y precarios».

Como es de público conocimiento sobre la situación que vive la Argentina y las provincias que son limites con otros países, a la hora de la atención médica a los extranjeros que no suelen residir en las provincias.

El presente proyecto de resolución tiene por objeto solicitar un informe fundado al Ministerio de Salud de la provincia, con el fin que se conozca sobre la utilización del sistema de salud público por parte de extranjeros no residentes.

El sistema de salud público de la provincia de Catamarca, como en el resto del país, se rige bajo los principios de gratuidad y acceso universal, garantizando el derecho a la salud a todas las personas que lo necesiten, sin distinción de su nacionalidad o lugar de residencia. No obstante, surge la inquietud de conocer si se ha registrado en los últimos años un uso creciente de estos servicios por parte de extranjeros no residentes, y en caso de ser así, cuál es el impacto que este fenómeno podría estar teniendo en los recursos disponibles y en la capacidad de atención de nuestro sistema de salud.

Es fundamental aclarar que no partimos de la premisa de que existe un aumento desmedido en la demanda por parte de extranjeros no residentes, pero la falta de información precisa sobre este tema genera preocupación en distintos sectores de la sociedad. Aclara el bloque libertario.

El pedido de informe tiene como objetivo obtener datos claros y detallados sobre el uso de los servicios de salud por extranjeros que no residen en Catamarca, para así poder evaluar con fundamento si dicha situación requiere una acción específica o medida de ajuste en las políticas sanitarias provinciales.

Entre los aspectos clave que se busca esclarecer mediante este informe se incluyen:

1. Registros y datos estadísticos: Es necesario contar con información detallada acerca de cuántos extranjeros no residentes han accedido a los servicios de salud pública en los últimos dos años, y si esta demanda ha mostrado algún patrón creciente o significativo en determinados períodos.

2. Costos asociados: En caso de que se confirme una participación relevante de extranjeros no residentes en el uso de los servicios de salud, sería importante conocer cuál es el costo que estos usuarios representan para el sistema de salud provincial, y si existen mecanismos de compensación o retribución para cubrir esos gastos.

3. Capacidad operativa del sistema: Se requiere evaluar si la atención de extranjeros no residentes ha impactado de alguna manera en la disponibilidad de servicios médicos para la población local, ya sea en términos de tiempos de espera, insumos médicos o capacidad de respuesta del personal sanitario.

4. Comparación con otras jurisdicciones: Es pertinente también conocer si esta situación se presenta de manera similar en otras provincias argentinas y qué tipo de medidas se han implementado o debatido en dichas jurisdicciones para gestionar el acceso de extranjeros no residentes al sistema de salud.

El fin de este pedido de informe no es restringir el acceso a la salud, sino comprender mejor la situación actual para asegurarnos de que los recursos del sistema de salud público estén siendo gestionados de manera adecuada y equitativa, garantizando la atención prioritaria de los catamarqueños y residentes de nuestra provincia.

Con la información obtenida, será posible evaluar si es necesario proponer ajustes administrativos o normativos que contribuyan a preservar la sostenibilidad del sistema, siempre dentro de un marco de respeto por los derechos humanos y la solidaridad que caracteriza a nuestra provincia, comentaron desde el bloque de LLA.