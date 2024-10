Nota vista: 0

La confirmación del alemán Thomas Tuchel como entrenador de la selección inglesa a partir de 2025 disparó una lluvia de críticas a la Federación (FA), tanto por parte de viejas glorias del equipo hasta la prensa, algo que también se trasladó a los foros donde los hinchas cuestionaron la decisión.

«Lo siento, tengo un pasaporte alemán», bromeó Tuchel en su presentación, en clara referencia a las críticas que despertó su designación. «Quizás esos aficionados sientan la pasión que tengo por la Premier League y por el país, lo que me gustó trabajar y vivir aquí. Ojalá que pueda convencerlos y demostrarles lo orgulloso que estoy de ser el entrenador de Inglaterra», reflexionó Tuchel, que deberá revertir un clima al menos hostil en el comienzo de su gestión.

«Quiero un inglés para Inglaterra. Soy muy patriótico», sintetizó Harry Redknapp, ex entrenador de Tottenham y West Ham, entre otros equipos de la Premier League, sobre la designación de Tuchel, el tercer DT no inglés en la selección después de las experiencias con el sueco Sven-Goran Eriksson y el italiano Fabio Capello.

Algo más diplómatico fue Gary Neville, ex jugador de la selección inglesa y el Manchester United, aunque se mostró frustrado por la elección. «No sé si cuadra con el criterio de St George's Park (el predio de la FA) y la fe en los entrenadores ingleses.

Ya es difícil conseguir ese trabajo en la Premier League, así que hay una sensación de decepción por que hayan ido a por un técnico extranjero», indicó el ex lateral, que no cuestionó a Tuchel, salvó por su nacionalidad. «Han conseguido un gran entrenador, no hay duda. No se puede criticar a la FA porque han conseguido probablemente el mejor entrenador disponible en el mundo en estos momentos», dijo Neville en declaraciones a Sky Sports.

El descontento de la prensa

También la prensa mostró su descontento con la llegada del exDT de Chelsea, Bayern Múnich y Paris Saint Germain, entre otros clubes. Para el Daily Mail, Inglaterra se convirtió en motivo de burla en el mundo con esa decisión: «Es un día oscuro para el fútbol inglés. Somos el hazmerreír del fútbol mundial». Para el medio, Tuchel no tiene feeling con los hinchas, además de recordar malas experiencias anteriores.

«¿Nadie aprendió de la lección de Sven-Goran Eriksson o de Fabio Capello? ¿Y qué dice eso del sistema de entrenadores en Inglaterra? Íbamos a hacer una excepción con Pep Guardiola, aunque ahora tenemos un entrenador que no nos debe nada y sin conexión con nuestros aficionados», se lamentó.

Por su parte, el Daily Telegraph apuntó directamente a la FA. «El problema es de la Federación. A este equipo inglés le hace falta un lateral izquierdo, pero nadie considera nacionalizar a una promesa española o francesa. Alemania nunca pondría a un inglés como entrenador y es lo correcto. Saben que esa posición es obligatoria para un alemán», publicó el diario en su nota editorial.

Los mensajes de los hinchas en los portales también se encargaron de cuestionar a Tuchel.

“Es horrible. Deberíamos ser los mejores contra los mejores. Los entrenadores extranjeros no han trabajado, no lo entienden”, posteó un aficionado, mientras que otro respondió: “Un alemán que finalmente fracasó en el Bayern de Múnich y que no tiene ninguna experiencia en el fútbol internacional asume el puesto más importante en Inglaterra». “Tienen uno de los pocos entrenadores cuyo estilo de juego es peor que el de Southgate”, aportó otro, en referencia al técnico saliente. “La Federación Inglesa de Fútbol nunca dejará de nombrar a un entrenador de bajo rendimiento para arruinar la generación de jugadores con la que han sido bendecidos», criticó otro hincha, a tono con la mayoría de los mensajes.

Las burlas alemanas

Así como los ingleses se hicieron eco de la nacionalidad de Tuchel, los medios alemanes se tomaron con sorna la designación. «La desesperación en Inglaterra debe ser enorme si admiten que ahora sólo un alemán puede ayudar», escribió el sensacionalista Bild, dando a entender la ausencia de técnicos ingleses de renombre. Kicker, en tanto, apuntó al clima hostil que tendrá el nuevo DT antes de comenzar su ciclo. «Thomas Tuchel no será recibido con los brazos abiertos como seleccionador inglés. Esto es fácil de entender, porque como se puede ver entre líneas, lo más probable es que se le culpe por algo en lo que no puede influir, pero que es importante para los ingleses: no es inglés. Y además es alemán», publicó la prestigiosa revista deportiva germana.

Tuchel comenzará a dirigir a la selección inglesa a partir del 1 de enero de 2025, de cara a las eliminatorias para el Mundial de 2026. Hasta entonces, Lee Carsley, técnico de la selección sub 21 y reemplazante de Southgate, seguirá como interino en la próxima ventana de selecciones del 11 al 19 de noviembre, cuando el equipo se mida ante Irlanda y Grecia.