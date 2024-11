Nota vista: 0

El pasado sábado, una Delegación de Catamarca participó en el 1er Torneo Abierto de la ciudad de La Cocha, Tucumán. Organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez de La Cocha y auspiciado por la municipalidad de la vecina ciudad.

Podios

* Menéndez Mariano 2° lugar (Subcampeón del Abierto)

* Tolosa Lautaro 1° lugar Sub16 (Abierto)

* Vildoza Jerónimo 1° lugar Sub 14

* Verá Verá Francisco 3° lugar Sub 12

* Vera Verá Sofia 3° lugar Sub 10

Por su parte, Ezequiel Casco logró posicionarse entre los 10 primeros y Zoe Menéndez jugó el Abierto y solo perdió 2 de 6 partidos. Asimismo, Daniel Tolosa, Román Medina, Kevin Santillán, Mauricio Varela y Rodolfo Vildoza hicieron un gran torneo.