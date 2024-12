Nota vista: 0

La Plaza Huayra Tawa fue el escenario del cierre anual de los talleres culturales de los Circuitos Activos y del Centro Administrativo y Cultural Blas Bosch, donde más de 25 talleres llevaron a cabo una muestra que reflejó toda la experiencia acumulada durante el año. El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, participó en este evento, que destacó diversas disciplinas artísticas, incluyendo marroquinería, reciclado regional, danza contemporánea, zumba, narración oral, tango, cómic e ilustración, expresión corporal, folclore, ritmo para adultos mayores, teatro para niños y danza clásica.

Durante su discurso, el intendente expresó: «Quiero agradecer a cada profesor e instructor que está en los centros vecinales, sociedades de fomento y sindicatos; hay más de 40 talleres que hoy tiene a cargo el municipio de la Capital. Fundamentalmente, el acceso a la cultura tiene que ver con esto. No importa si sos un niño o un adulto, no importa si sos varón o mujer, no importa si tenés o no la condición económica; lo importante es que todo vecino y toda vecina pueda tener acceso a alguna actividad cultural que les guste y, si es posible en su barrio, mucho mejor».

Además, agregó: «El arte y la cultura hacen bien fundamentalmente al alma y otorgan una mejor calidad de vida para quien pueda disfrutarla. Acá vimos hermosas actividades de tango; me encantaron las narraciones. Yo ya las había visto en adultos mayores. En toda la Capital tenemos más de 40 talleres activos y ojalá el año que viene tengamos muchísimos más».

La muestra anual fue una celebración del talento y la creatividad de los participantes de los talleres quienes exhibieron lo aprendido a lo largo del año.

Acompañaron al intendente, la secretaria de Educación y Cultura, Marquesa Blanco, el director de Cultura, Alejandro Farfán, entre otras autoridades.

