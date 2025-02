Nota vista: 0

El lunes pasado desde la Policía se informó mediante un parte de prensa que una mujer había sido detenida en las oficinas de la empresa Ec Sapem con un bidón de nafta. Allí, había amenazado con prender fuego por el corte de servicio.

Estuvo privada de la libertad por 24 horas que fue liberada.

La Mujer en cuestión comentó, “llegué y estacioné mi auto. No es una camioneta como se dijo. Lo dejé enfrente al portón donde ingresan las camionetas, que por cierto había varias allí adentro y, cuando les pedí a los de la cuadrilla que fueran a mi casa, me dijeron que ellos no recibían órdenes y les pregunté con quién tenía que hablar. Fue ahí cuando vi que había otras personas también reclamando por lo mismo que yo, por lo que dejé ahí el auto y descendí para ir adonde ellos estaban. Fue ahí cuando sentí una fuerte presión en mi brazo, eran dos mujeres policías que me estaban arrestando y una de ellas vio un envase que lo secuestraron y dijeron que era de combustible, pero no es cierto. Tenía ese envase en el auto porque había comprado insecticida. Me subieron en el patrullero y me llevaron a la comisaría. Una joven que estaba ahí reclamando con su papá le dijo que no me llevaran, que era justo el reclamo porque todos estaban en la misma situación y la mujer policía le respondió que se alejara, que ella solo estaba trabajando, si no la debería de llevar también”.