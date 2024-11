Primer oro para Catamarca

Nota vista: 0

En la primera mañana de competencia de los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata, la delegación catamarqueña a cargo de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, logró su primera preseada dorada de la mano de la biker Maite Ovejero, en la especialidad 500 metros en ciclismo de ruta, disputada en Punta Mogotes.

«La verdad que no me lo esperaba, así que estoy muy contenta y feliz de haber sido la primera medalla de oro en Catamarca. La carrera estuvo muy dura, es muy explosiva, pero me vengo preparando un montón. No tengo mucha experiencia en ruta, así que esperemos mañana y pasado me vaya muy bien», sostuvo la abanderada de la delegación, que logró así sumar su primera medalla de oro y para la comitiva catamarqueña en el inicio de la actividad para esta edición 2024 de los juegos.