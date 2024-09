Nota vista: 327

El intendente Gustavo Saadi inauguró oficialmente el Salón de Usos Múltiples (SUM) «Jesús de Nazareth» en una ceremonia celebrada en el corazón del mismo nombre. este nuevo espacio comunitario, es resultado del Presupuesto Participativo 2022 y nació de un proyecto presentado por las vecinas Leticia Romero Alejandra Martínez.

El nuevo salón está diseñado para ser un espacio versátil y acogedor, donde se llevarán a cabo actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos. desde clases de arte y deportes hasta capacitaciones laborales y reuniones comunitarias, el SUM se convertirá en un centro dinámico para el aprendizaje y la interacción social.

Durante su discurso, Saadi expresó: «Hoy estamos cumpliendo y estamos inaugurando esta obra que fue pedida por los vecinos y es de los vecinos. creo que esta es la forma de gestionar que debemos tener; hay que escuchar fundamentalmente a la gente, a los vecinos, y ese es el espíritu que tiene el presupuesto participativo».

Gustavo indicó que, a menudo, las propuestas iniciales del gobierno no siempre coincidían con las necesidades reales de la comunidad. «Muchas veces dijimos que veníamos con alguna idea nuestra en los barrios, y cuando nos acercamos y hablábamos con los vecinos, nos decían: ‘Está muy linda tu idea, pero aquí estamos necesitando otra cosa’. por eso es importante que participen», señaló.

El intendente también destacó el papel activo de los vecinos en este proceso: «Es importante que se involucre como lo hizo Leticia, como lo hicieron el resto de las vecinas. leticia todavía no era concejal y ya estaba involucrada para que en su barrio sus vecinos puedan vivir un poquito mejor». A su vez, comentó con entusiasmo: «Me pone muy contento que hoy estemos inaugurando este salón de usos múltiples y creo que hay que llenarlo de contenido fundamentalmente.”

Para culminar, el intendente enfatizó la importancia de utilizar el nuevo espacio: «Esas paredes que vemos aquí tienen que estar llenas de cultura, de deporte, de aprendizaje para los niños, para nuestros adultos y fundamentalmente que sea un punto de unión de todos los vecinos y vecinas de este barrio.”

Finalmente, instó a la comunidad a mantenerse unida: «Ustedes no dejen que nada ni nadie los divida. por eso les dije que este salón de usos múltiples es de ustedes y para ustedes.”

Leticia Romero, una de las autoras del proyecto, expresó su agradecimiento durante la ceremonia: «El SUM que hoy inauguramos es el resultado de un esfuerzo conjunto, de la confianza que depositaron todos los vecinos que votaron por el proyecto del presupuesto participativo. estoy súper agradecida a cada uno de los vecinos que se tomó su tiempo para votar».

También mencionó a Alejandra Martínez, quien no pudo asistir al evento, pero es coautora del proyecto: «Queremos agradecer principalmente al ministro de la Vivienda, Fidel Sáenz, porque si él no nos hubiese donado el terreno no hubiésemos podido participar en el Presupuesto Participativo».

Romero concluyó agradeciendo al intendente: «Gracias a nuestro intendente por esta política pública que nos permite ser parte activa en las decisiones de cada uno de los vecinos, quien escucha las propuestas y las hace realidad para todos».

Con este nuevo espacio, se espera que los vecinos encuentren un lugar propicio para el desarrollo personal y comunitario, fomentando así una mayor participación activa en los asuntos locales.

El Presupuesto Participativo asigna un monto anual para obras y acciones que deciden los propios vecinos. para ello se presentan los proyectos más variados, y luego, mediante votación, los mismos vecinos deciden con qué obras avanzar.

Acompañaron al jefe comunal, el secretario de Gobierno y Coordinación, Fernando Monguillot, el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, la directora de Participación Ciudadana, Cecilia Maza Cipolletti, la diputada, Cecilia Barrios, entre otras autoridades.