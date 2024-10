Nota vista: 0

A partir de hoy la aplicación de servicios Mi Catamarca, que administra la Secretaría de Modernización, implementó el servicio de Geolocalización (un mapa) de los comercios adheridos al One Shot Plus del.Programa Días de Ensueño. A través de esta aplicación, disponible en cualquier celular de mediana gama haciendo la descarga correspondiente desde Play Store o similar, los usuarios que deseen acceder a la lista de comercios del rubro Alimentos que participarán del próximo One Shot Plus, deben iniciar sesión con número de CUIT y contraseña y luego agregar el servicio «Mapa Días de Ensueño», que permite visualizar los locales georreferenciados por cada localidad en el mapa de la provincia de Catamarca.

Como se conoce, el próximo One Shot Plus fue anunciado por el Ministerio de Economía para el próximo lunes 28 de octubre, extendiéndose hasta el domingo 3 de noviembre.

Por consultas técnicas y mayor información respecto de la plataforma Mi Catamarca, se encuentra habilitado el correo electrónico [email protected]