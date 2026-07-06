El referente de la Cámara de Comercio, Sebastián Luna, analizó la actualidad del sector tras los últimos datos difundidos por CAME y aseguró que, si bien a nivel nacional se registró una leve caída mensual de la actividad, en Catamarca el comportamiento fue diferente, con un repunte impulsado principalmente por el Día del Padre y una expectativa positiva de cara a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Luna explicó que el informe de CAME reflejó un crecimiento interanual del 0,9% en las ventas minoristas, aunque con una baja superior al 1% respecto de mayo. Sin embargo, remarcó que esa tendencia no se replicó en la provincia.

“En Catamarca vimos una mejora en las ventas, impulsada por el Día del Padre. También tuvimos informes positivos de provincias vecinas como Tucumán y Santiago del Estero, por lo que nuestra región mostró un comportamiento distinto al promedio nacional”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que algunos factores excepcionales, como la mayor demanda de televisores y artículos de tecnología por eventos deportivos y las promociones con financiación, también contribuyeron a sostener el consumo.

Estacionalidad y expectativas para julio

Consultado sobre la caída registrada entre mayo y junio, Luna señaló que responde a una cuestión estacional.

“Entre el Día del Padre y el cobro del aguinaldo siempre hay una baja en las ventas. Además, el frío hace que la gente salga menos, aunque las compras online ayudan, todavía representan un porcentaje reducido”, explicó.

De cara a julio, el dirigente comercial manifestó que las expectativas son favorables por el impacto económico que genera la Fiesta del Poncho.

“Es un evento muy importante para el comercio. Antes el movimiento se concentraba en el predio ferial, pero con el tiempo el centro comenzó a recibir también ese impacto gracias a las promociones y descuentos que ofrecen los comercios”, afirmó.

Además, destacó que numerosos negocios trabajan con beneficios bancarios y convenios con distintos gremios para incentivar el consumo durante la temporada turística.

Preocupan los altos alquileres

Luna volvió a advertir sobre el impacto que tienen los elevados costos de alquiler en la actividad comercial y aseguró que la situación puede observarse claramente en el microcentro capitalino.

“Hoy uno recorre la primera cuadra de la peatonal y encuentra varios locales vacíos. Es una realidad que también se replica en otras zonas del centro. Los alquileres son muy altos y eso dificulta la permanencia de muchos comerciantes”, expresó.

Como consecuencia, señaló que cada vez más negocios optan por trasladarse hacia nuevos polos comerciales ubicados sobre las principales avenidas de la ciudad.

“Muchos comercios migran porque fuera del centro los costos son menores. Hoy los principales gastos son el alquiler, la energía eléctrica y el personal, por lo que instalarse en otras zonas permite aliviar parte de esa carga y seguir siendo competitivos”, concluyó.