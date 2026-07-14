El Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca informó que, con motivo del receso invernal, la atención al público en su sede de calle Maipú se brindará, hasta el 24 de julio, en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

La institución recordó a matriculados y a la comunidad en general que esta modalidad regirá de manera transitoria durante el período mencionado, por lo que recomendó tener en cuenta el horario especial para la realización de trámites y consultas presenciales. Finalizado el receso, la atención retomará su cronograma habitual.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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