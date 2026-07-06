Más de 40 estudiantes pertenecientes a nueve establecimientos escolares, acompañados de forma activa por sus respectivos equipos docentes, participaron de la innovadora jornada de rueda de capitalización correspondiente al programa «Aprender a Emprender».

Durante el encuentro, los jóvenes tuvieron la oportunidad de presentar un total de 11 proyectos socioproductivos ante diversos inversores locales e institucionales interesados en acompañar y financiar el desarrollo real de sus propuestas en el mercado.

A lo largo de la actividad pedagógica, los equipos compartieron sus ideas, realizaron simulacros de venta de productos y ofrecieron acciones de sus propias firmas, fortaleciendo capacidades esenciales vinculadas a la comunicación asertiva, la planificación estratégica, la creatividad, el trabajo colaborativo y el espíritu proactivo.

La propuesta técnica fue organizada de manera coordinada por la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura, junto a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital y la fundación Junior Achievement Argentina.

En esta edición especial, las aulas se abrieron a la integración territorial contando con la participación de alumnos del Colegio Privado Nuestra Señora del Carmen y San José, la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 7 «José Alsina Alcobert», la Escuela Secundaria Municipal «Miguel Cané», la Escuela Secundaria Municipal «Gustavo Gabriel Levene», el Colegio Privado Enrique Hood y la Escuela de Educación Secundaria N.º 93, todos ellos representando al departamento Capital.

Asimismo, se sumaron con gran protagonismo las delegaciones de la EPET N.º 4 «Dr. Federico Schickendantz» de Andalgalá; la Escuela Secundaria N.º 45 «Presidente Sarmiento» de Huillapima, departamento Capayán; y la Escuela Municipal N.º 1 «Fray Mamerto Esquiú» de San José.

Con el despliegue de este tipo de iniciativas de vinculación socioproductiva, la Municipalidad de la Capital continúa consolidándose con éxito como la primera ciudad de la región del NOA en integrar de forma oficial la Red Internacional de Ciudades Educadoras, promoviendo de forma permanente experiencias transformadoras que articulan la educación formal, la innovación tecnológica y el desarrollo económico local en beneficio de las futuras generaciones.