Taylor Swift y Travis Kelce finalmente dieron el “sí”. La pareja se casó el 3 de julio en una ceremonia privada realizada en el Madison Square Garden de Nueva York, poniendo fin a meses de rumores y convirtiéndose en uno de los eventos más comentados del año.

Según informaron medios como Associated Press y People, la boda reunió a familiares, amigos y varias figuras de la música, el cine y la NFL. Entre los invitados estuvieron Selena Gomez, Gigi Hadid, Hugh Grant y compañeros de Kelce en los Kansas City Chiefs.

Uno de los momentos más emotivos fue el intercambio de votos, que emocionó a los presentes. Además, la celebración contó con actuaciones sorpresa de Paul McCartney y Stevie Nicks, mientras que Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia.

Aunque Taylor Swift todavía no compartió imágenes oficiales del casamiento, trascendió que eligió un vestido de Dior y que la pareja realizó una importante donación benéfica en el marco de la celebración.

Desde que comenzaron su relación en 2023, Swift y Kelce se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo. Ahora, con su boda, sumaron un nuevo capítulo a una historia que millones de fanáticos siguieron desde el primer día.