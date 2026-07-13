El director de Turismo de la Capital, Gustavo Yurquina, realizó un balance positivo del movimiento turístico registrado durante el último fin de semana largo y destacó que la ciudad alcanzó un 50% de ocupación hotelera, con un dato que consideró clave: un promedio de 4,4 noches de estadía por visitante.

Según explicó, el relevamiento fue realizado por el Observatorio Turístico Municipal junto a establecimientos hoteleros registrados y arrojó un impacto económico superior a los 750 millones de pesos, considerando únicamente los alojamientos habilitados.

Yurquina señaló que el promedio de permanencia demuestra que la estrategia de incentivar a los turistas a quedarse más tiempo en la ciudad está dando resultados. “Hemos tenido turistas que llegaron antes del inicio del fin de semana extra largo, lo que permitió extender las estadías y generar un mayor consumo en distintos sectores”, indicó.

El funcionario remarcó que, pese al contexto económico nacional, los resultados estuvieron dentro de las expectativas y se reflejaron en una importante concurrencia a los principales atractivos turísticos de la Capital, como la Casa de la Puna, Pueblo Perdido de la Quebrada, el Ecoparque El Jumeal y el casco céntrico, con impacto directo en la gastronomía, hotelería y comercios.

Expectativas para la Fiesta del Poncho

De cara a la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, Yurquina estimó que la ocupación hotelera podría ubicarse alrededor del 80%, aunque aclaró que las expectativas son “moderadas” debido a la situación económica del país.

En ese marco, adelantó que el municipio prepara una amplia agenda de actividades con un stand de información turística, propuestas interactivas y recorridos por los principales atractivos de la ciudad para incentivar a los visitantes a extender su estadía.

Apostar a que el turista permanezca más tiempo

El director de Turismo sostuvo que el crecimiento del tiempo promedio de permanencia es el resultado de un trabajo conjunto entre el sector público y privado para diversificar la oferta turística.

En ese sentido, destacó que la Capital amplió sus propuestas con museos, experiencias gastronómicas, la Casa de la Puna, el Pueblo Perdido, espacios naturales y actividades para diferentes edades e intereses.

Finalmente, invitó a emprendedores y prestadores turísticos a acercar nuevas iniciativas para incorporarlas a la oferta de la ciudad y continuar fortaleciendo el desarrollo del turismo local.