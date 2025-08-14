Nota vista: 0

El top 1 del ranking mundial de pádel aprovechó la pausa del circuito Premier Padel en Puerto Rico para sumarse a un evento único junto a reconocidas personalidades internacionales en la famosa Residencia de Bad Bunny

. Agustín Tapia, orgullo deportivo de Catamarca, decidió tomarse unos días de descanso con estilo y fue captado disfrutando de uno de los shows del artista puertorriqueño.

La cita formó parte de la serie de presentaciones “La Residencia: No me quiero ir de aquí”, realizadas en el Coliseo de su ciudad natal, donde Bad Bunny reunió a colegas y figuras del espectáculo de talla global. Entre los invitados estuvieron Residente, Penélope Cruz, Javier Bardem, Lola Índigo y Quevedo, entre otros.

En su cuenta de Instagram, el número uno del pádel compartió postales y videos que calificó como “un sueño hecho realidad”, demostrando que, fuera de la pista, también sabe cómo disfrutar de la buena vida. No es la primera vez que el llamado “Mozart del pádel” se cruza con personalidades destacadas: ya había coincidido con otras estrellas internacionales, ampliando su proyección más allá del deporte.

La pausa de agosto en el circuito le dio la oportunidad perfecta para recargar energías, codearse con celebridades y dejar en claro que Catamarca también está presente en los eventos más exclusivos del mundo. Una imagen que fusiona deporte, música y glamour, con un Agustín Tapia que muestra su faceta más cercana y humana a su público.