Ambos equipos se impusieron por penales y lograron su lugar en la definición del campeonato.

En una jornada cargada de emoción, la Liga de Potreros definió a sus finalistas. Altos de Choya consiguió la clasificación al superar por penales a Tomba del Sur, mientras que Sacachispas hizo lo propio frente a Los Plateados, también desde la tanda decisiva.

Con estos resultados, ambos equipos avanzaron a la gran final, donde buscarán consagrarse campeones en un torneo que mantiene la pasión barrial a flor de piel.

