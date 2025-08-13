Nota vista: 0

El apoderado partidario José “Pepe” Quinteros, vinculado al MID en la coalición electoral de 2023, presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía Federal. El objetivo: investigar presuntas irregularidades en el manejo de fondos de campaña por parte del titular de la UDAI ANSES local, Pablo Agüero, y su esposa, la diputada provincial Verónica Vallejos, ambos ligados a la alianza La Libertad Avanza (LLA).

Quinteros sostiene que, mientras la alianza electoral recibió fondos públicos, él -como apoderado de clase B- no pudo acceder a la cuenta bancaria donde se depositaron los recursos. No obstante, los responsables económicos financieros sí dispondrían de la totalidad del dinero, que rondaría los 6 millones de pesos según su presentación.

Entre los episodios cuestionados, figura una factura manuscrita por el alquiler de una sede partidaria ubicada en la esquina de Maipú y Mate de Luna, cuestionada por una auditoría judicial: su fecha de impresión (octubre de 2011) precede incluso al inicio de la obligatoriedad de comprobantes electrónicos, lo que generó sospechas sobre su validez formal.

Además, Quinteros denunció movimientos bancarios solicitados mediante nota escrita a mano -con aparentes firmas de Agüero y Vallejos- destinados a la transferencia de fondos hacia DIEMAR SRL, una empresa de transporte.

Quinteros, quien ya había cuestionado irregularidades durante las PASO del mismo año, solicita ahora que se investigue a fondo la cantidad de fondos transferidos desde el Estado nacional, los nombres de quienes tenían autorización para operar esa cuenta, los movimientos realizados y el conocimiento de los responsables financieros.