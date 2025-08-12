Nota vista: 0

La Dirección de Infraestructura Municipal continúa ejecutando importantes trabajos de pavimentación en el loteo Parque Sur, en el marco de un plan integral para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento urbano de la zona.

En esta etapa, se están asfaltando varias cuadras estratégicas, con tareas de nivelación, compactación de base y colocación de carpeta asfáltica, lo que permitirá una circulación más segura y eficiente, especialmente en días de lluvia.

El avance no solo mejora el acceso, sino que también revaloriza los lotes y beneficia directamente a los vecinos que ya construyen sus hogares en el barrio. Además, la obra se complementa con la incorporación de otros servicios esenciales, fortaleciendo el desarrollo de este sector en expansión.

📹 Catamarca Despierta recorrió el lugar y realizó una transmisión en vivo con imágenes exclusivas, incluyendo tomas aéreas que muestran el progreso de los trabajos y el impacto positivo en todo el loteo.

Desde la Dirección de Infraestructura Municipal remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte del compromiso de llevar mejoras concretas a cada punto de la ciudad, priorizando la calidad de vida de los vecinos y la planificación urbana.