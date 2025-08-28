Nota vista: 0

La jueza de Control de Garantías N°2, Cecilia Mas Saadi, confirmó la detención de Diego Matías Cicco (24), imputado por los delitos de “encubrimiento agravado con ánimo de lucro” (dos hechos) y “amenazas”. La audiencia fue solicitada por la fiscal de Instrucción N°1, Yesica Miranda.

Cicco fue detenido el 25 de agosto por efectivos de la Comisaría Novena, luego de ser sorprendido en distintas oportunidades con elementos de dudosa procedencia cuya propiedad no pudo justificar. Además, una mujer lo denunció por amenazas, señalando que le profirió amenazas al recuperar la libertad.

En la audiencia, el acusado estuvo asistido por el defensor oficial N°5, Mariano Guillamondegui. Finalizada la misma fue trasladado al penal de Miraflores.