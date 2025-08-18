Nota vista: 0

Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) convoca a todas las personas humanas y/o jurídicas interesadas en presentar un Proyecto Minero que contemple el desarrollo de exploración con opción a explotación en las áreas Filo de la Vicuña y/o Gold Nugget, ubicadas en el departamento Tinogasta, provincia de Catamarca.

La convocatoria corresponde a la Licitación Pública N° 01/2025, autorizada por la Resolución CAMYEN S.E. N° 01/2025.

El área Filo de las Vicuñas, con una superficie de más de 5.000 hectáreas, se encuentra en el sector occidental de Tinogasta y está conformada por tres propiedades mineras. Estudios preliminares han identificado zonas con presencia de oro, plata y cobre, así como indicios de sistemas geológicos de alto potencial.

Por su parte, Gold Nugget, de más de 4.000 hectáreas, se ubica al sudoeste de Tinogasta y está compuesta por tres propiedades. La zona se encuentra dentro de un corredor geológico reconocido por su asociación con yacimientos de cobre y oro, y cuenta con antecedentes de exploraciones cercanas que han obtenido resultados significativos.

Ambos proyectos se encuentran próximos entre sí y estratégicamente ubicados cerca del Paso Internacional San Francisco, que conecta con puertos del océano Pacífico. Además, están en las inmediaciones de un importante proyecto de litio que se encuentra próximo a iniciar su etapa de producción, lo que refuerza el atractivo de la región para el desarrollo minero integral.

Adquisición de pliegos y consultas: podrán realizarse en las oficinas de CAMYEN S.E., Vicario Segura 784 – 2° piso, San Fernando del Valle de Catamarca, o solicitarse al correo electrónico oficial [email protected]. El valor del pliego es de USD 5.000 (cinco mil dólares estadounidenses).

Presentación de propuestas: las ofertas deberán entregarse en sobre único cerrado en la dirección mencionada, o enviarse al mismo correo oficial, hasta las 10:00 horas del 17 de octubre de 2025.

Apertura de sobres: el acto se realizará el 17 de octubre de 2025 a las 11:00 horas en las oficinas de CAMYEN S.E., Área Legales.