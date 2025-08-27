Nota vista: 0

A las 10:30 de la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría de Fiambalá llegaron hasta la esquina de las calles Cristino Carrizo y Diego de Almagro, inmediaciones a la plaza del barrio Centro, de esa localidad del Departamento Tinogasta, donde procedieron a la detención de un joven de apellido Tito (22).

Esta persona, contaba con un requerimiento Judicial a nivel nacional, solicitado por la División Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de La Rioja y emanado desde el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del Dr. Héctor Daniel Barría de la vecina provincia, por el supuesto delito de estafa, en virtud de lo cual fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia interviniente.