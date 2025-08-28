Nota vista: 0

El juez de la Cámara Penal N°1, Mauricio Navarro Foressi, condenó a Luis Esteban Díaz (41) a la pena de dos años de prisión efectiva por diversos hechos de robo y hurto ocurridos entre 2018 y 2024. La resolución coincidió con lo solicitado por el fiscal de Cámara, Alejandro Dalla Lasta.

La audiencia se llevó a cabo en la sala penal de la Cámara Penal N°1. El imputado estuvo asistido por el defensor oficial N°3, Mariano Guillamondegui. Durante su declaración, reconoció los hechos y manifestó arrepentimiento. El Ministerio Público Fiscal desistió de la presentación de testigos.

En su alegato, el fiscal detalló que en ninguno de los hechos se ejerció violencia sobre terceros y que la mayoría de los bienes sustraídos fueron restituidos a sus propietarios. También señaló que el condenado presenta un historial de consumo de estupefacientes desde los 13 años.

En orden la Fiscalía solicitó la pena de dos años de prisión efectiva y que realice un tratamiento para sus adicciones, mientras que la defensa pidió la mínima legal. Tras un cuarto intermedio, el juez dictó sentencia y ordenó que quede detenido una vez que la condena esté firme, además, que el cumplimiento de la condena incluya un tratamiento de rehabilitación por sus adicciones en el Servicio Penitenciario.