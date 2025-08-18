Nota vista: 0

Según datos relevados por el Observatorio de Turismo Municipal, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, durante el fin de semana largo para las Infancias, el impacto económico total fue de $499.399.989. Este dato significó un incremento en comparación con los fines de semana similares anteriores, como el del 20 al 22 de junio (37% más) y el del 14 al 16 de junio (103% mayor).

Por otra parte, la estadía promedio fue de 2,9 noches. No obstante, dentro del relevamiento, se pudo detectar una gran cantidad de visitantes que pernoctaron hasta 3,7 días, coincidiendo con el fin de semana largo y ampliando de esta forma el rango temporal analizado.

Sumado ello, el informe refleja que la ocupación hotelera fue del 45% en los establecimientos registrados, mientras que el gasto diario por turista promedió los $129.000, con una fuerte incidencia del rubro alojamiento (59,5%).

Siguiendo las tendencias habituales que se observa en la Capital, el tipo de alojamiento más elegido fue el Hotel 3 estrellas (30,4%), pero esta vez seguido muy de cerca por los hoteles de menor categoría (26,1%). Mientras que el Hotel 4 estrellas se ubicó en 3er. lugar con 17,4%.

Dicho análisis permitió determinar además que la afluencia total alcanzó los 2.075 visitantes, de los cuales el 84% se trataba de personas que visitaron por primera vez la ciudad. Otro dato importante es que casi un 77% aseguró no haber pensado en otro destino antes de elegir a la capital catamarqueña.

Es importante remarcar que el análisis se llevó a cabo mediante el estudio de los grupos de viaje presentes en los principales atractivos turísticos y centros de informes de gestión municipal, desde el 15 al 17 de agosto.

Perfil del visitante

En torno a las características de los visitantes que arribaron a la ciudad, el relevamiento permitió detectar que el 7,7% de los turistas fueron extranjeros, principalmente provenientes de México y Estados Unidos. Mientras que los turistas nacionales tuvieron como lugar de procedencia, en su mayoría, la Provincia de Buenos Aires (41,7%), seguido por Córdoba, Chaco, Tucumán y San Luis, entre otras provincias.

Sobre el grupo de viaje, prevaleció el segmento de parejas con el 42,3%, seguido de las familias con el 34,6%. En tanto que la mayoría eligió viajar en automóvil particular (69,2%), seguidos por quienes prefirieron el avión (19,2%) y finalmente el ómnibus (11,5%).

El estudio también pudo discriminar los atractivos turísticos que los turistas eligieron visitar por estos días, determinando que la mayoría optó por conocer el Museo de la Virgen del Valle (430 personas) y luego se ubican la Casa de la Puna (294 personas) y el Pueblo Perdido de la Quebrada (241 visitantes), lugares donde se desarrollaron diversas propuestas culturales y recreativas para grandes y chicos.