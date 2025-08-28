Nota vista: 0

En la jornada de hoy, el Senado de Catamarca sancionó la ley que crea el Plan Integral de Castración de Caninos y Felinos, una iniciativa que tiene como finalidad lograr una rápida y efectiva disminución de la población animal en situación de calle, promoviendo el bienestar animal y la salud pública.

El proyecto había sido presentado en la Cámara de Diputados por el legislador provincial Juan Carlos Ledesma, y en la Cámara Alta obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Salud, presidida por el senador de la Capital Ramón Figueroa Castellanos.

Durante el debate, el senador por La Paz, Pío Carletta, fue el miembro informante encargado de fundamentar la importancia de la norma, subrayando que se trata de un paso trascendental para el cuidado responsable de los animales y la prevención de problemas sanitarios en la comunidad.

Con la sanción definitiva en el Senado, la iniciativa se convirtió en ley, cerrando el proceso parlamentario y marcando un hecho histórico en materia de políticas públicas de protección animal en Catamarca.