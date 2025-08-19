Nota vista: 0

Franco Mastantuono debutó oficialmente con la camiseta de Real Madrid ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu.

El futbolista argentino comenzó en el banco de suplentes y saltó a la cancha a los 22 minutos del segundo tiempo en lugar de Brahim Díaz. En simultáneo, Xabi Alonso dispuso del ingreso de Dani Carvajal por Alexander Arnold.

El choque entre Real Madrid y Osasuna le pone punto final a laprimera jornada de La Liga de España.

Franco Mastantuono se ubicó como extremo derecho y participó de la creación futbolística del Merengue. El ex River tuvo un tiro al arco que sacó el arquero Sergio Herrera y fue el encargado de la pelota parada.

En el último minuto del encuentro fue expulsado Abel Bretones en Osasuna, que terminó el partido con diez futbolistas.