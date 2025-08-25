Nota vista: 0

Nueve días después de su primer entrenamiento con el Real Madrid, Franco Mastantuono debutó como titular en el conjunto merengue y, aunque no fue protagonista, vivió desde adentro el triunfo 3-0 de los suyos como visitantes del Real Oviedo.

El zurdo, quien cumplió 18 años este 14 de agosto, venía de tener su debut absoluto el martes contra Osasuna, cuando ingresó para los 23 minutos finales del 1-0 merengue con gol de Kylian Mbappé, de penal. El francés volvió a marcar este domingo, y por duplicado (a los 37 y 83 minutos). El tercero lo puso el brasileño Vinicius, en tiempo de descuento.

Xabi Alonso realizó varios cambios respecto del equipo del debut y entre estos destacaron los ingresos de Mastantuono y el brasileño Rodrygo -no salió del banco ante Osasuna y no sería de la preferencia del DT- por Vinicius y Brahim Díaz.

Mastantuono fue reemplazado a los 63 minutos con el partido 1-0 y, de acuerdo a las crónicas españolas, salió muy cansado, producto de un «generoso» esfuerzo defensivo y una pretemporada acotada. Además, estuvo preciso en los pases (37 aciertos sobre 40 intentos) aunque no tanto a la hora de atacar: cinco regates intentados y ninguno completado, junto a tres tiros al arco, dos bloqueados por defensores y uno directamente afuera.

Su principal incursión ofensiva se dio a los 15 minutos cuando recibió un muy buen pase del turco Arda Güler e intentó meterse en el área entre dos rivales, sin mucho espacio. Terminó en el piso, pidiendo penal, pero el árbitro no compró.

El exRiver tendrá una nueva oportunidad el sábado 30, cuando los suyos reciban al Mallorca desde las 16:30. Luego se estará sumando seguramente a la Selección Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias, contra Venezuela el jueves 4 en el Monumental y ante Ecuador el martes 9 en Quito.