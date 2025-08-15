Nota vista: 0

Este sábado 16 de agosto, de 14:00 a 18:00 horas, el Gran Mercado Itinerante se instalará en Plaza España, acercando a los vecinos una propuesta que combina productos frescos, trámites y actividades para toda la familia.

Con el acompañamiento del programa Municipio en tu Barrio, los asistentes podrán acceder a una gran variedad de productos: panificación, embutidos, alimentos sin TACC, licores, dulces regionales, verduras, huevos, y degustación de yogures Cotali, entre otros, directos del productor a tu mesa.

Además, se brindarán servicios esenciales como gestión de SUBE, Centro de Emisión de Licencia, DNI y peluquería.

En el marco del Mes de las Infancias, habrá también espacios de juegos lúdicos, desafíos familiares y sorteos para que grandes y chicos disfruten de una tarde diferente.

